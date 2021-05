V New Yorku cepljenje za turiste

Mesto New York namerava v kratkem ponujati brezplačno cepljenje proti covidu 19 s cepivom Johnson & Johnsona za vse turiste. Župan Bill de Blasio je dejal, da bodo cepili v posebnih mobilnih enotah, in to v vseh mestnih občinah. Največ jih bo seveda ob turističnih točkah na Manhattnu. Za to pa bo potreben ukrep zvezne države New York, ki mora spremeniti pravila glede cepljenja, da ga dovoli tudi za tiste, ki ne živijo ali delajo v državi. De Blasio je dejal, da se pogovarja o tem z vlado guvernerja Andrewa Cuoma.



Posebna vozila za cepljenje so pripravljena, da jih pošljejo okrog Empire State Buildinga, Times Squara, Brooklynskega mosta, Centralnega parka in drugam. New York za zdaj obiskujejo samo domači turisti. Prepoved potovanj za državljane EU in druge, ki jo je uvedel že nekdanji predsednik Donald Trump, namreč še vedno velja.



New York je odvisen od turistične industrije in pandemija je povzročila ukinitev 90.000 delovnih mest v tej industriji, mesto pa je izgubilo okoli 60 milijard dolarjev turističnega prihodka.



Sredi septembra bo oživela tudi gledališka četrt Broadway in vstopnice za predstave so že v prodaji. Broadwayske gledališke predstave so se zaradi pandemije končale marca lani.

