V Nemčiji v ponedeljek uvajajo strožje ukrepe

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes sporočila, da se je z ministrskimi predsedniki zveznih dežel dogovorila, da bodo v ponedeljek uvedli strožje ukrepe za zajezitev pandemije covida 19. Med drugim bodo zaprli restavracije, gledališča in športne dvorane. Nemška vlada je ob tem napovedala dodatno pomoč podjetjem v višini 10 milijard evrov.



Merklova je danes na virtualnem srečanju s 16 ministrskimi predsedniki razpravljala o novih ukrepih, ki bi lahko pomagali upočasniti širjenje novega koronavirusa. Strinjali so se, da bodo strožji ukrepi začeli veljati v ponedeljek. Po vsej državi bodo ostali do konca novembra, je sporočila kanclerka po poročanju tujih tiskovnih agencij. To so novi ukrepi Od ponedeljka bodo zaprti restavracije in bari, dovoljena bo dostava ali osebni prevzem. Omejili bodo tudi druženje v javnosti na člane dveh gospodinjstev do največ deset oseb. Oblasti so ljudi pozvale, naj se odpovejo nenujnim potovanjem po državi. Zaprli bodo tudi kinodvorane, gledališča ter športne in rekreacijske ustanove. Profesionalne tekme bodo lahko potekale brez gledalcev.



Na drugi strani pa bodo še naprej odprti vrtci in šole, kjer pa bodo zaostrili higienska pravila. Odprti bodo ostali tudi frizerski saloni, svoja vrata bodo morali medtem zapreti kozmetični in masažni saloni. Krivuljo je treba sploščiti »Moramo ukrepati, in to zdaj,« je Merklova povedala po srečanju. »Če se bo število okužb tako hitro povečevalo, bo naš zdravstveni sistem na robu zmogljivosti,« je izpostavila. »Krivuljo je treba znova sploščiti /.../, da bi lahko znova sledili stikom,« je dodala. Pri kar 75 odstotkih novih okužb namreč epidemiologi ne morejo ugotoviti izvora.



V Nemčiji se soočajo s strmim porastom novih okužb. V zadnjem dnevu so potrdili 14.964 novih, kar je največ od začetka epidemije. Skupno so jih našteli 449.275, od tega je umrlo 10.098 ljudi, 27 v zadnjem dnevu.



Vlada je danes napovedala tudi nov paket pomoči sektorjem, ki jih bodo ukrepi prizadeli. Na razpolago bo do deset milijard evrov.