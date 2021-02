V Nemčiji sproščanja ne bo, Merklova podaljšala ukrepe

V Nemčiji so se kanclerka Angela Merkel in ministrski predsedniki dežel danes dogovorili, da podaljšajo večino ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do 7. marca. Izjema bo veljala za frizerje, ki bodo lahko odprli salone 1. marca. Odločitev glede odprtja šol in vrtcev pa bo v domeni deželnih oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



V zaključnem dokumentu so Merkova in ministrski predsedniki nemških dežel opozorili na hitro širjenje bolj nalezljivih različic novega koronavirusa in izpostavili, da je zaradi tega potrebna še večja previdnost, da se število okužb ohrani na nizki ravni. Do 7. marca bo tako v Nemčiji ostala zaprtih večina storitev in trgovin. Veljavnost ukrepov bi se sicer iztekla v nedeljo. Postopno odpiranje šol Glede šol in vrtcev so se danes strinjali, da jih bodo odpirali postopoma. Kdaj in kako hitro jih bodo odpirali, se bodo odločali na ravni dežel in ne države. Za več varnosti v učilnicah bodo poskrbeli hitri testi na novi koronavirus. Nemško ministrstvo za zdravje pa bo preverilo, ali bi lahko učitelje in vzgojitelje cepili prednostno.



V nekaterih nemških deželah se bodo tako učenci v šole vrnili že prihodnji teden. Kanclerka je sicer zagovarjala postopno odprtje šol od 1. marca.



Dogovorili so se še, da bo naslednji sklop odprtij sledil, ko bodo beležili stabilno sedemdnevno incidenco pri največ 35 okužbah na 100.000 prebivalcev. Takrat bi lahko odprli trgovine, muzeje, galerije in še več storitev. V zadnjem dnevu več kot 8000 okužb in 813 smrti V Nemčiji je incidenca zadnjih sedmih dni 68. Najhuje je bilo konec decembra, ko je bila 198. V zadnjem dnevu so potrdili še 8072 okužb, umrlo pa je 813 ljudi. Skupno so v državi doslej potrdili skoraj 2,3 milijona okužb, od tega je umrlo skoraj 63.000 ljudi. Doslej je drugi odmerek cepiva proti covidu-19 dobilo več kot milijon ljudi.



Strožje ukrepe za zajezitev pandemije so v Nemčiji uvedli novembra. Takrat so zaprli restavracije, bare, rekreacijske in športne objekte, sredi decembra pa še šole in nenujne trgovine. Ukrepe so večkrat podaljšali in jih zaostrili, med drugim so sedaj zaprte tudi šole in vrtci, na javnem prometu pa je obvezno nošenje zaščitnih mask, ki zagotavljajo večjo zaščito.

