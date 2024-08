V Nemčiji se je zrušil del hotela, ena oseba je umrla, osem jih je še vedno ujetih

V kraju Kröv v nemški zvezni deželi Porenje - Pfalška se je v torek zvečer zrušil del večnadstropnega hotela. Ena oseba je umrla, osem ljudi je še vedno ujetih pod ruševinami, nekateri so tudi huje poškodovani, je danes sporočila nemška policija. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Več ljudi je lahko samih zapustilo stavbo in zanje skrbijo reševalne službe in svetovalci,« je sporočila policija in pojasnila, da je bilo v času nesreče v stavbi 14 ljudi. Pet jih je hotel zapustilo brez poškodb, piše na spletni strani portala Deutsche Welle.

Na fotografijah s kraja nesreče je razvidno, da se je zrušil del večnadstropne stavbe. Po navedbah policije je reševalna akcija še traja, pri čemer opozarja na nevarnost, da bi se stavba lahko popolnoma porušila.

Zaradi nevarnosti, ki bi jo lahko povzročilo popolno porušenje stavbe, je policija iz sosednjih hiš evakuirala približno 30 ljudi.