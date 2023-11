V Nemčiji obsežne racije proti islamistom: preiskali so 54 objektov (FOTO in VIDEO)

V Nemčiji so danes izvedli obsežne racije proti islamistom, ki naj bi podpirali gibanje Hezbolah. Primarna tarča je bil Islamski center v Hamburgu, skupno pa je policija preiskala 54 objektov v sedmih zveznih deželah. Posredovanje spada v okvir prizadevanj države, da zajezi porast antisemitizma, ki se je okrepil po začetku vojne v Gazi.

Današnje preiskave so se osredotočile na Islamski center Hamburg (IZH) in še pet povezanih skupin. Policija je preiskala poslopja še v zveznih deželah Spodnja Saška, Hessen, Berlin, Baden-Württemberg, Bavarska in Severno Porenje-Vestfalija, je davi sporočilo notranje ministrstvo v Berlinu.

Preiskava hamburškega islamskega centra. FOTO: Fabian Bimmer Reuters

Center v Hamburgu je bil po besedah notranje ministrice Nancy Faeser že dlje časa pod nadzorom obveščevalnih služb. Ministrstvo meni, da so njegove dejavnosti namenjene »širjenju revolucionarnega koncepta vrhovnih vodij Irana, kar naj bi kršilo ustavni red Nemčije«.

Podaljšana roka iranskega režima?

Ko piše nemška tiskovna agencija dpa, hamburški center velja za podaljšano roko iranskega režima, ki je denimo čestital palestinskemu gibanju Hamas za napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1200 ljudi, in to označil za »prelomnico v nadaljevanju oboroženega upora«.

Preiskava hamburškega islamskega centra. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Skupine, ki so bile tarča preiskave, naj bi podpirale dejavnosti šiitskega gibanja Hezbolah, ki uživa podporo Irana, v Nemčiji pa so njegove dejavnosti prepovedane. Znotraj preiskovanih krogov naj bi bila pogosta antisemitska in protiizraelska stališča, je še navedlo notranje ministrstvo v Berlinu.

{/twitter}https://twitter.com/AlexanderDinger/status/1725038858486591528{/twitter}

Po napadih 7. oktobra je Nemčija sicer prepovedala tudi dejavnosti Hamasa in z njim povezanih organizacij. V zadnjih tednih pa v državi beležijo močan porast antisemitskih incidentov.

»Prav zdaj, v času, ko se številni Judinje in Judi počutijo še posebej ogroženi, velja: Ne bomo trpeli nikakršne islamistične propagande in nikakršnega antisemitskega in do Izraela sovražnega ščuvanja,« je danes še sporočila notranja ministrica Faeser.