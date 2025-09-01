AFGANISTAN

V nedeljo zvečer jih je stresel hud potres, bojijo se, da je več sto mrtvih (FOTO)

Zaradi nedostopnosti prizadetih območij je težko oceniti število žrtev.
FOTO: Aimal Zahir Afp
FOTO: Aimal Zahir Afp

STA, M. U.
01.09.2025 ob 06:57
01.09.2025 ob 07:16
Vzhod Afganistana je v nedeljo zvečer stresel potres z magnitudo 6,0, ki je po prvih podatkih tamkajšnjih oblasti zahteval številne smrtne žrtve, več sto ljudi je poškodovanih. Po poročanju BBC je v provincah Nangarhar in Kunar umrlo več kot 20 ljudi. Afganistanska državna tiskovna agencija Bahtar poroča o najmanj 250 smrtnih žrtvah.

Tla so se po podatkih Ameriške geološke službe (USGS) stresla v nedeljo ob 23.47 po krajevnem času (21.17 po srednjeevropskem). Žarišče potresa je bilo 27 kilometrov od Džalalabada, petega največjega mesta v državi, na globini osem kilometrov pod površjem.

FOTO: Getty Images/istockphoto
Fotografija je simbolična. F FOTO: Getty Images/istockphoto
FOTO: Aimal Zahir Afp
FOTO: Aimal Zahir Afp
FOTO: Aimal Zahir Afp
FOTO: Aimal Zahir Afp

Predstavniki afganistanske vlade so za britanski BBC povedali, da je verjetno umrlo ali bilo poškodovanih na stotine ljudi. Samo v provincah Nangarhar in Kunar je po dosedanjih podatkih umrlo več kot 20 ljudi, več kot 115 pa je bilo poškodovanih.

Reševanje žrtev ovirajo zemeljski plazovi, ki so zasuli številne ceste. Afganistanska vlada pod vodstvom talibanov je zaradi potresa pozvala mednarodne humanitarne organizacije k nujni pomoči, še poroča BBC.

