NA HRVAŠKEM

V nebo tudi cene izposoje ležalnikov: dan dopusta kot obrok kredita

Najceneje je ležalnik mogoče najeti v kraju Novi Vinodolski.
Fotografija: Najdražji ležalniki so na voljo v Dubrovniku. FOTO: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Najdražji ležalniki so na voljo v Dubrovniku. FOTO: Jože Suhadolnik

B. K. P.
07.08.2025 ob 12:16
07.08.2025 ob 12:16
B. K. P.
07.08.2025 ob 12:16
07.08.2025 ob 12:16

Poslušajte

Čas branja: 1:51 min.

Ne le Slovenci, Čehi, Slovaki, Nemci in drugi Evropejci, tudi drugi narodi so pogosto šokirani nad cenami pri naših južnih sosedih. Mlada Američanka tako ni mogla verjeti, koliko je treba na Hvaru odšteti za izposojo ležalnika. 

Ko je ta dalmatinski dragulj obiskala prvič, je bila cena za izposojo veliko nižja, zdaj, dve leti pozneje, pa znaša 40 evrov, je dejala. Dan dopusta lahko tako človeka stane toliko kot obrok kredita, ali še več.

Po poročanju Slobodne Dalmacije pa so cene še bolj absurdne drugod, ne le na Hvaru, ki je znan kot prestižna destinacija, tja se namreč zgrinjajo slavni in bogati z vsega sveta, temu primerne pa so večinoma tudi cene. Na plaži ob enem od dubrovniških barov je treba za izposojo ležalnika tako odšteti neverjetnih 120 evrov, a zraven dobite mehko podlogo, senčnik in brisačo.

Drugod cene niso tako zasoljene. V Mošćenički Dragi je treba denimo za dva ležalnika in senčnik odšteti 28 evrov, kar se mnogim kljub temu zdi pretirano. »Nočemo plačati 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in samo za ležalnike bi plačali 45 evrov. Raje uživamo ob pivu za 45 evrov,« je za omenjeni časnik povedal Martin, ki je na dopust v Dalmacijo pripotoval iz Slovaške.

V Rovinju je treba za najem ležalnika odšteti do 95 evrov, sicer pa je povprečna cena v Istri in tudi Kvarnerju za dva ležalnika in senčnik okrog 30 evrov. Izstopa Novi Vinodolski, kjer dva ležalnika staneta pičlih 10 evrov. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška Obala plaža ležalnik izposoja cena

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.