V nebo tudi cene izposoje ležalnikov: dan dopusta kot obrok kredita

Ne le Slovenci, Čehi, Slovaki, Nemci in drugi Evropejci, tudi drugi narodi so pogosto šokirani nad cenami pri naših južnih sosedih. Mlada Američanka tako ni mogla verjeti, koliko je treba na Hvaru odšteti za izposojo ležalnika.

Ko je ta dalmatinski dragulj obiskala prvič, je bila cena za izposojo veliko nižja, zdaj, dve leti pozneje, pa znaša 40 evrov, je dejala. Dan dopusta lahko tako človeka stane toliko kot obrok kredita, ali še več.

Po poročanju Slobodne Dalmacije pa so cene še bolj absurdne drugod, ne le na Hvaru, ki je znan kot prestižna destinacija, tja se namreč zgrinjajo slavni in bogati z vsega sveta, temu primerne pa so večinoma tudi cene. Na plaži ob enem od dubrovniških barov je treba za izposojo ležalnika tako odšteti neverjetnih 120 evrov, a zraven dobite mehko podlogo, senčnik in brisačo.

Drugod cene niso tako zasoljene. V Mošćenički Dragi je treba denimo za dva ležalnika in senčnik odšteti 28 evrov, kar se mnogim kljub temu zdi pretirano. »Nočemo plačati 30 evrov za dva ležalnika. Trije smo in samo za ležalnike bi plačali 45 evrov. Raje uživamo ob pivu za 45 evrov,« je za omenjeni časnik povedal Martin, ki je na dopust v Dalmacijo pripotoval iz Slovaške.

V Rovinju je treba za najem ležalnika odšteti do 95 evrov, sicer pa je povprečna cena v Istri in tudi Kvarnerju za dva ležalnika in senčnik okrog 30 evrov. Izstopa Novi Vinodolski, kjer dva ležalnika staneta pičlih 10 evrov.