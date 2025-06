V Natu dogovor o zvišanju obrambnih izdatkov, toliko naj bi po novem morale plačevati države

Članice zveze Nato so danes po navedbah neimenovanih virov dosegle dogovor o zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035, poročajo tuje tiskovne agencije. Dogovor bodo uradno potrdili voditelji držav na vrhu v Haagu, ki bo v torek in sredo.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je 32 članic zveze Nato v pisnem postopku podprlo zvišanje obrambnih izdatkov s trenutnih dveh na pet odstotkov BDP. Pri tem bodo morale 3,5 odstotka BDP nameniti za naložbe neposredno v obrambo, še 1,5 odstotka BDP pa za naložbe, povezane z njo.

V sklepni izjavi vrha v Haagu naj bi voditelji kot letnico za dosego tega cilja določili leto 2035, kar je tri leta kasneje, kot je predlagal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

Negotove razmere

Članice Nata obrambne izdatke zvišujejo spričo vse bolj negotovih razmer v svetu, predvsem ruske agresije na Ukrajino in vojne v Gazi. V zadnjem tednu so se razmere na Bližnjem vzhodu s spopadi med Izraelom in Iranom, v katere so se ponoči vključile še ZDA, še zaostrile.