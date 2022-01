V naši galaksiji odkrili skrivnostni predmet: To je grozljivo

Predmet je specifičen po tem, da vsakih 18 minut odda ogromno energije v specifičnem delu elektromagnetnega spektra. Energetsko pulzirajoči predmeti so v vesolju razmeroma pogosti, a je to predmet, ki utripa celo minuto, kar je skrajno nenavadno, piše BBC.

Predmet je »zelo nenavaden«

Ta nenavadni predmet je s pomočjo teleskopa in nove tehnike, ko jo je razvil sam, odkril Tyrone O'Doherty, študent Univerze Curtin v Avstraliji. »Utripanje se je med opazovanji pojavljalo in izginjalo ure in ure.« ICRAR (International Centre for Radio Astronomy Research) je javnost seznanil z odkritjem, navajajoč Tyrona: »Bilo je popolnoma nepričakovano in nekoliko grozljivo, ker se nič drugega, kar za zdaj poznamo, ne obnaša tako.«

Predmeti, ki občasno oddajajo impulze v različnih delih elektromagnetnega spektra, za astronome niso novost. Toda predmet, ki je ostal 'prižgan' celo minuto, je zelo nenavaden. Nahaja se približno 4000 svetlobnih let od Zemlje, je izjemno svetel in ima izjemno močno magnetno polje.

Za kakšen predmet torej gre? Krožijo hipoteze, da gre za nevtronsko zvezdo ali belo pritlikavko, kar sta izraza za opis zvezd, ki so se sesedle vase. Toda velik del tega odkritja ostaja skrivnost, vsaj še zdaj ...