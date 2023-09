V naši bližini gradijo prvi superblok, v njem so na prvem mestu prebivalci

Španija jih že ima, in sicer v Barceloni, prav kmalu pa se bodo s prvim pohvalili tudi na Dunaju. V glavnem mestu sosednje Avstrije že gradijo superblok, stanovanjski sklop, narejen z mislijo na prebivalce. Superbloki so zgrajeni tako, da upoštevajo izzive podnebne krize, prebivalcem pa omogočajo večjo varnost v prometu. Zgrajeni so tako, da spodbujajo sosedsko druženje z ustvarjanjem raznovrstnih skupnih prostorov.

Zaključek del je predviden za poletje 2025

Rdeča nit pri gradnji superblokov je preureditev urbanega okolja, ki ga je pred tem zaznamoval predvsem motorni promet, tako da je v prvi vrsti namenjeno pešcem in kolesarjem, preostali promet se upočasni oziroma je potisnjen na obrobje. Umik prometa nima zgolj socialne funkcije, temveč pomaga tudi pri zmanjševanju onesnaženosti in hrupa, hkrati pa več prostora ponuja možnost dodatnih ozelenitev, kar dolgoročno pripomore k ohlajanju okolja.

Prvi dunajski superblok v velikosti devet hektarjev nastaja v 10. okrožju (Favoriten) med ulicami Quellenstraße, Neilreichgasse, Gudrunstraße in Leebgasse. Pred dokončno preureditvijo so na območju izvedli pilotno fazo, v kateri je mesto hotelo preveriti, kako bodo prebivalci sprejeli umiritev soseske. Prva faza je trajala do oktobra 2022. V tem obdobju so se že pokazale nekatere slabosti, poleti letos pa so jih odpravili. Med drugim se je izkazalo, da zgolj s pisanimi talnimi oznakami ne bodo zaustavili vseh voznikov avtomobilov in bodo za to potrebne fizične prepreke. Na ceste so zato postavili reciklirana betonska korita za rože, ki so bila prej koši za smeti na otoku na Donavi. Zaradi vse višjih poletnih temperatur bodo na ulice namestili več vodnih igral in pršil.

Sosedje se družijo med bloki. FOTO: Christian Fürthner

Da bi soseska lepo složno zaživela, še preden so se začela gradbena dela, je Dunaj poleti organiziral vrsto brezplačnih dogodkov z jogo, zumbo, sprehodi, kolesarskimi delavnicami, družabne igre pa tudi počivanje na ležalnikih v javni dnevni sobi ob klepetu s sosedi. Zaključek del je predviden za poletje 2025.