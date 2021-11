V napadu z nožem na vlaku v Nemčiji več ranjenih

Na hitrem vlaku med mestoma Regensburg in Nürnberg na jugu Nemčije je bilo danes v napadu z nožem ranjenih več ljudi, je sporočila policija bavarskega okrožja Zgornje Pfalško. Kot so dodali, je bil napadalec aretiran in »nevarnosti ni več«, saj ni nobenih znakov, da bi lahko bilo napadalcev več. Ozadje napada še ni znano.

Policija je nujni klic z vlaka sprejela malo po 9. uri zjutraj in nemudoma pohitela na prizorišče. Vlak Intercity Express se je medtem ustavil v manjšem kraju Seubersdorf. Tiskovni predstavnik nemškega železniškega operaterja Deutsche Bahn je potrdil, da je linija Regensburg–Nürnberg od približno 9. ure zaprta.

Uradnih navedb o napadalcu ni, je pa nemška tiskovna agencija dpa iz varnostnih krogov neuradno izvedela, da naj bi šlo za 27-letnega Sirca. Z nožem naj bi ranil tri ljudi, od tega dva huje. Po pisanju dnevnika Bild naj bi se aretirani pred napadom nenavadno vedel, med drugim naj bi na vlaku klical na pomoč.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je ob napadu izrazil zgroženost in obenem pozval k razsodnosti. Kot je dodal, bo mogoče več povedati, ko bodo preiskovalci pojasnili ozadje napada.