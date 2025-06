V največjo britansko letalsko bazo vdrli palestinski aktivisti, poškodovani dve letali! (VIDEO)

Propalestinska aktivistična skupina Palestine Action je prevzela odgovornost za napad na vojaško oporišče RAF Brize Norton v Oxfordshiru. Ob tem so poškodovali dve vojaški letali. Britansko ministrstvo za obrambo je incident obsodilo in ga označilo za »vandalizem«.

Skupina je na družbenem omrežju objavila posnetek, na katerem se vidi osebo na električnem skuterju, ki se približuje letalu, medtem ko se po vzletno-pristajalni stezi razlije rdeča barva. Aktivisti trdijo, da so s prirejenimi gasilnimi aparati poškropili turbine dveh letal Airbus Voyager z rdečo barvo, ki simbolizira kri Palestincev, in jih dodatno poškodovali z lomilkami. Na vzletno-pristajalni stezi so pustili palestinsko zastavo.

Ministrstvo za obrambo je sporočilo: »Ostro obsojamo to dejanje vandalizma proti kraljevim zračnim sila. S policijo sodelujemo pri preiskavi tega incidenta.«

Aktivistična skupina je sporočila, da je akcijo izvedla, da bi opozorila na dejstvo, da baza gosti dnevne lete na letališče RAF Akrotiri na Cipru, ki ga uporabljajo za vojaške operacije v Gazi in širšem Bližnjem vzhodu.

Policija ob tem preiskuje, kako je dvema aktivistoma uspelo vdreti v največjo britansko letalsko bazo in se izogniti aretaciji.