V Makarski postavili jasna pravila: brisača ni vstopnica za monopol nad plažo (VIDEO)

Na hrvaški obali se že desetletja pojavlja ista zgodba – turisti (in domačini) zgodaj zjutraj ali že večer prej odložijo svoje kopalne brisače, ležalnike in napihljive blazine na plažo, da si 'rezervirajo' najboljša mesta v senci, ali blizu morja. Nato odidejo na zajtrk, počitek ali celo nazaj v apartma – prostor pa ostane zaseden cel dan.

Letos pa je v Makarski na Hrvaškem prišlo do preobrata. Tamkajšnje komunalno podjetje Makarski Komunalac je objavilo video, v katerem zaposleni zjutraj odstranjujejo brisače in druge predmete, ki so ostali na plaži čez noč. In ne, niso jih zložili v prijazno vrečko – vse je končalo med odpadki.

»Tisto, kar imajo nekateri za rezervacijo prostora na plaži, čez noč postane le odložen odpadek,« so zapisali v objavi in dodali: »Plaže se morajo čistiti, vsi predmeti, ki ostanejo čez noč, bodo odstranjeni. Hvala vsem, ki spoštujejo pravila.«

Video je hitro postal viralen, prejel več kot sto komentarjev, predvsem pohval in zgodb drugih razočaranih obiskovalcev jadranskih plaž.

Kaj pravijo ljudje?

Komentatorji so delili svoje frustracije: »V Brelah ob 8. uri že ne moreš več postaviti brisače v senco, ker je polna zloženih ležalnikov za najem. Kot da je plaža njihova!«, »To bi moralo biti v vsakem mestu! Ekipa, ki pride in pospravi stvari zjutraj!«, »V Petrčanih pridejo ljudje ob 7. uri, nastavijo brisače, gredo na zajtrk, potem se vrnejo za eno uro in nato izginejo do popoldneva. Ko jim nekdo premakne brisačo, so še užaljeni!«, »Ob šestih zjutraj je že polna plaža kopalnih brisač – ljudi pa nikjer.«

Brezobzirnost ali preprosto turistična logika?

Čeprav nekateri menijo, da gre za nedolžno prakso, je za druge to predrznost in nepošten odnos do drugih obiskovalcev, ki si želijo pošteno poiskati prostor na plaži. Oglasili so se tudi tisti, ki opozarjajo na podobne težave z najemniki ležalnikov, ki jih razporedijo že zgodaj in zavzamejo večino plaže.

Čeprav morje pripada vsem, to ne pomeni, da je senca rezervirana samo za najbolj zgodnje – ali najbolj predrzne. Komunalci v Makarski so postavili jasna pravila: brisača ni vstopnica za celodnevni monopol nad plažo. In očitno je čas, da podobna pravila uvedejo tudi drugje, poroča Slobodna Dalmacija.

