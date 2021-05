V Madridu spet bikoborbe

Borci za pravice živali ne popuščajo. FOTO: Heino Kalis/Reuters

Nasilje ali umetnost, to je že dolgo vprašanje. Za zdaj kaže, da bodo bikoborbe ostale del španske kulture, kar nedvomno potrjujejo tisoči in tisoči oboževalcev pogumnih matadorjev. Ti so se po več kot letu dni znova zbrali v znameniti madridski areni Las Ventas in pokazali svojo moč, obiskovalci pa so jim navdušeno ploskali.Z maskami na obrazu in rumeno-rdečim cvetjem v rokah so jih bodrili in podprli tudi z denarnimi sredstvi; številni zaposleni v tem spornem sektorju so v zadnjem letu, v katerem je tudi špansko, sicer zelo živahno javno dogajanje, povsem zamrlo, ostali brez kruha. V sloviti areni se je zbralo okoli 6000 gledalcev, željnih napetih borb in odločnih, da tradicije ne sme pokončati ne pandemija ne politika; Las Ventas so zapolnili le do polovice zmogljivosti, a več obiska protikoronski ukrepi trenutno ne dovoljujejo, matadorji pa so se na dobrodelni prireditvi spopadli s sedmimi biki in seveda poželi val navdušenja.Obiskovalci so kljub opozorilom zdravstvenih oblasti v državi po dogodku do zadnjega kotička zapolnili odprte lokale v okolici, bikoborbe pa so znova odprle žgočo razpravo v razklani državi: tradicija iz leta v leto izgublja privržence zaradi čedalje glasnejših borcev za pravice živali, bikoborbe pa bodo, kot kaže, pomemben dejavnik tudi na današnjih regionalnih volitvah. Levo usmerjene stranke, ki po več kot dveh desetletjih znova resno naskakujejo prestolnico, namreč odločno nasprotujejo financiranju takšnih dogodkov.