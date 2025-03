V Londonu politična smetana, a brez Trumpa in Vanca, ki je na smučišču doživel hladen tuš (VIDEO)

Britanski premier Keir Starmer je danes v Londonu gostil neformalni vrh o vojni v Ukrajini, ki so se ga poleg ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega udeležili voditelji več kot desetih evropskih držav ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je razpravo zaključku opisala kot »dobro in odkrito«, ter dodala, da bo Evropa morala znatno okrepiti svoje izdatke za obrambo.

»Zdaj je izredno pomembno, da povečamo porabo in se pripravimo na najhujše. Obrambo moramo resnično močno okrepiti,« je po poročanju britanskega BBC dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da bosta za to potrebna jasen načrt EU in skupen evropski pristop. Slednjega nameravajo po njenih besedah uskladiti na izrednem zasedanju Evropskega sveta, ki bo potekalo v četrtek.

Rutte je po srečanju dejal, da je več evropskih držav pripravljenih povečati izdatke za obrambo, kar je označil kot dobro novico, ZDA pa po njegovih besedah kljub Trumpovim kritikam na račun severnoatlantskega zavezništva ostajajo zavezane zvezi Nato.

Pogovor z Melonijevo

»Danes smo se zbrali tukaj, ker je to trenutek, ki se za varnost Evrope zgodi enkrat na generacijo, in vsi moramo ukrepati. Doseči dober izid za Ukrajino je ključnega pomena za varnost vseh tukaj prisotnih in mnogih drugih,« je ob začetku neformalnega zasedanja dejal Starmer.

Keir Starmer in Volodimir Zelenski FOTO: Justin Tallis Via Reuters

Pred začetkom vrha, namenjenega obrambi Evrope v luči vse večjih napetosti v translatlantskih odnosih ter Ukrajini, se je britanski premier danes sestal na dvostranskem pogovoru z italijansko premierko Giorgio Meloni.

Meloni, ki ima sicer dobre odnose s Trumpom, je po poročanju britanskega BBC v pogovoru s Starmerjem izpostavila izredno velik pomen tega, da se Zahod izogne razkolu glede Ukrajine. Ob tem je ocenila, da lahko »Združeno kraljestvo in Italija igrata ključno vlogo pri gradnji mostov«. Izpostavila je tudi, da želi trajen mir v Ukrajini, Starmer pa je izrazil prepričanje, da njuni državi podobno razmišljata glede vprašanj, ki bodo danes na mizi.

Giorgia Meloni FOTO: Toby Melville Afp

Meloni je v petek zvečer po petkovem javnem prepiru med Trumpom in Zelenskim sicer že posvarila pred delitvijo Zahoda in pozvala k takojšnjemu sklicu vrha med ZDA in Evropo. »Potreben je takojšnji vrh med ZDA, evropskimi državami in njihovimi zavezniki, da bi odkrito spregovorili o tem, kako se nameravamo soočiti z velikimi izzivi današnjega časa, začenši z Ukrajino, ki smo jo skupaj branili v zadnjih letih,« je sporočila.

Pobudo podprl tudi Tusk

Pobudo o vrhu ZDA in EU je danes pred odhodom v London podprl tudi poljski premier Donald Tusk, čigar država trenutno predseduje Svetu EU. V Varšavi je tudi ocenil, da bi Poljska lahko uporabila svoje prijateljske vezi z Washingtonom in ZDA prepričala v nadaljnjo podporo Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vrha v Londonu so se ob omenjenih udeležili tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, kanadski premier Justin Trudeau in danska premierka Mette Frederiksen, nemški kancler Olaf Scholz, češki premier Petr Fiala, švedski premier Ulf Kristersson, turški zunanji minister Hakan Fidan, norveški premier Jonas Store, finski predsednik Alexander Stubb ter nizozemski premier Dick Schoof, poroča BBC.

Zelenski je v London prispel že v soboto na poti iz ZDA in se srečal s Starmerjem. Danes naj bi ga sprejel tudi britanski kralj Karel III.

Protest na smučišču

Ameriški predsednik Trump in podpredsednik JD Vance nista prišla na neformalni vrh o vojni v Ukrajini. Po poročanju Fox Newsa je bil JD Vance včeraj z družino v letovišču Sugarbush v Vermontu, kjer pa je bilo tudi kar nekaj protestnikov, ki so se tam zbrali v podporo Ukrajini. Med drugim so imeli transparenta z napisom »Trump služi Putinu« in »Vance je izdajalec, pojdi smučati v Rusijo«.