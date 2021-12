V letu 2022 konec pandemije?

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus se je danes zavzel za to, da svet stopi skupaj in sprejme vse težke odločitve, ki so potrebne za končanje pandemije covida-19. »2022 mora biti leto, ko bomo končali pandemijo,« je dejal novinarjem v Ženevi.

Ob približevanju božično-novoletnih praznikov je Tedros priznal, da si vsi želimo preživljati čas s prijatelji in družino. »Vsi se želimo vrniti v normalnost,« je dejal. A da bi bilo to mogoče, moramo paziti, saj število okužb ob širjenju nove koronavirusne različice omikron narašča, je dejal.

Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil že v več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec. Glede na prve kazalce sicer ne povzroča hujše bolezni kot delta - še vedno prevladujoča različica -, se pa naj bi hitreje širil in v določeni meri zaobšel imunost po cepljenju.

V tovrstnih okoliščinah je po mnenju Tedrosa bolje odpovedati dogodke »zdaj in kasneje praznovati, kot zdaj proslavljati in kasneje žalovati". "Osredotočiti se moramo na končanje te pandemije,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Vztrajal je, da je pandemijo mogoče zadržati, a so za to potrebna vsa orodja, ki so nam na voljo, od cepiv do nošenja mask in ohranjanja razdalje. In morda najpomembneje, svet mora končati očitno neenakost pri dostopu do cepiv. »Če želimo v prihodnjem letu končati pandemijo, moramo končati neenakost,« je poudaril.