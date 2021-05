V letalskem napadu uničena 12-nadstropna stolpnica

V izraelskem letalskem napadu je bila danes zvečer porušena 12-nadstropna stolpnica v središču mesta Gaza, v kateri so imeli urade visoki predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poročajo novinarji francoske tiskovne agencije AFP. Hamas je odgovoril s silovitim raketiranjem Tel Aviva.Zgradba, ki leži v Gazi ob morju, se je zrušila, potem ko je bila tarča letalskega obstreljevanja. Z območja poslopja, od katerega so ostale samo ruševine in ki je od urada agencije AFP oddaljeno okoli 150 metrov, se vije bel dim.V obstreljevanju so bila poškodovana tudi bližnja poslopja. Oblasti območja Gaze, ki ga nadzira Hamas, o morebitnih žrtvah doslej niso poročale. Hamas trdi, da je šlo za stanovanjsko poslopje, AFP pa je poročal, da je imelo v njem urade več predstavnikov Hamasa.Izraelska metropola Tel Aviv je bila nato zvečer tarča množice raket, ki jih je Hamas izstrelil z območja Gaze kot povračilni ukrep za uničenje stolpnice. Hamas je tudi sporočil, da je v odgovor proti Tel Avivu izstrelil 130 raket. V mestu in okolici so se oglasile sirene. Po poročanju medijev je bila ubita ženska, ki je tretja današnja žrtev v Izraelu. Ni pa še podatkov, koliko raket je prestregel izraelski obrambni sistem.Dramatično stopnjevanje medsebojnih napadov med Izraelom in palestinskimi skrajnimi skupinami na območju Gaze so sprožili nemiri v Jeruzalemu, še posebej na območju Tempeljskega griča. Hamas je v ponedeljek izstrelil rakete proti Jeruzalemu, Izrael pa je začel stopnjevati letalske napade na območje Gaze.