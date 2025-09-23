V Koprivnici zabeležili hujši primer bolezni, ki jo prenašajo komarji

Komarji so nadležne živali in nihče si jih ne želi v svoji bližini, da bi mu sesali kri in za seboj puščali srbeče sledi in druge neprijetnosti. Žal pa so te žuželke tudi zahvaljujoč podnebnim spremembam postale veliko več kot nadležne, iz leta v leto so bolj nevarne. Če se je bilo nekoč komarjev bati zgolj tistim, ki so potovali v eksotične kraje ter tvegali okužbo z malarijo in drugimi boleznimi, ki jih prenašajo, pa je ta nevarnost zadnja leta vedno bližje našim domovom in počitniškim destinacijam.
Okužba z omenjenim virusom sicer običajno mine brez simptomov, okrog 30 odstotkov okuženih pa razvije tudi hujše bolezenske znake, ki so zelo podobni simptomom gripe. Med njimi je običajno povišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter prebavne motnje. Trajali naj bi tri do pet dni.
V le enem odstotku primerov so lahko ti simptomi še veliko hujši in močno spominjajo na simptome meningitisa ali encefalitisa, kar se je zgodilo tudi omenjenemu moškemu. Večje tveganje za razvoj hude bolezni predstavljajo kronične bolezni, v nevarnosti so predvsem starejši ljudje, predvsem tisti z oslabljenim imunskim sistemom. Kljub temu pa je tudi v tem primeru možnost popolne ozdravitve velika, trajnih posledic bolniki običajno ne čutijo.