V Koprivnici zabeležili hujši primer bolezni, ki jo prenašajo komarji

Komarji so nadležne živali in nihče si jih ne želi v svoji bližini, da bi mu sesali kri in za seboj puščali srbeče sledi in druge neprijetnosti. Žal pa so te žuželke tudi zahvaljujoč podnebnim spremembam postale veliko več kot nadležne, iz leta v leto so bolj nevarne. Če se je bilo nekoč komarjev bati zgolj tistim, ki so potovali v eksotične kraje ter tvegali okužbo z malarijo in drugimi boleznimi, ki jih prenašajo, pa je ta nevarnost zadnja leta vedno bližje našim domovom in počitniškim destinacijam.

Ne pozabite na repelente. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Že poleti so hrvaške oblasti opozarjale na komarje, ki prenašajo virus Zahodnega Nila, zdaj pa je iz Koprivnice prišla vest, da je v tamkajšnji bolnišnici pristal moški s hudim vnetjem možganov in možganske ovojnice, kar je eden od simptomov virusa Zahodnega Nila. Moški se je z njim okužil po piku komarja.

Okužba z omenjenim virusom sicer običajno mine brez simptomov, okrog 30 odstotkov okuženih pa razvije tudi hujše bolezenske znake, ki so zelo podobni simptomom gripe. Med njimi je običajno povišana telesna temperatura, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter prebavne motnje. Trajali naj bi tri do pet dni.

V le enem odstotku primerov so lahko ti simptomi še veliko hujši in močno spominjajo na simptome meningitisa ali encefalitisa, kar se je zgodilo tudi omenjenemu moškemu. Večje tveganje za razvoj hude bolezni predstavljajo kronične bolezni, v nevarnosti so predvsem starejši ljudje, predvsem tisti z oslabljenim imunskim sistemom. Kljub temu pa je tudi v tem primeru možnost popolne ozdravitve velika, trajnih posledic bolniki običajno ne čutijo.

Na okna namestite komarnike. FOTO: Ronstik/getty Images

Hrvaške oblasti kljub temu prebivalce pozivajo, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi iz svoje okolice pregnali komarje. Na prostem naj nosijo zračna oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami, naj bo torej čim manj izpostavljene kože, uporabljajo naj repelente, domove zaščitijo s temu namenjenimi mrežami, ki jih namestijo na okna in vrata, poskrbijo, da v okolici hiš ne bo stoječe vode ali ves čas vlažnih površin, kjer bi se komarji lahko razmnoževali.