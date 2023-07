V Kolumbiji pridržali predsednikovega sina

Sin kolumbijskega predsednika Gustava Petra Nicolas Petro je bil pridržan na podlagi obtožnice pranja denarja in nezakonitega bogatenja v povezavi z volilno kampanjo svojega očeta. Predsednik je prek Twitterja potrdil novico in obljubil, da se ne bo vpletal v postopke. V preteklosti je k preiskavi sina pozval tudi sam.

Poleg 37-letnega Nicolasa Petra je bila pridržana tudi njegova nekdanja soproga Daysuris Vasquez. Predsednikova nekdanja snaha je marca v intervjuju za revijo Semana dejala, da je Nicolas Petro od prekupčevalcev mamil in tihotapcev prejel velike vsote denarja za očetovo kampanjo pred volitvami leta 2022.

Gustavo Petro FOTO: Vannessa Jimenez, Reuters

Odigral pomembno vlogo

A, kot je dejala Vasquez, je namesto tega Nicolas sredstva porabil za luksuzno življenje v kraju Barranquilla na severu Kolumbije.

»Kot osebo in očeta me boli videti tako veliko samouničenja,« je sporočil prvi levičarski kolumbijski predsednik Gustavo Petro. Sam vztrajno zanika, da bi kadarkoli prejel sredstva od tihotapcev s kokainom in je osebno pozval k preiskavi sinovih nečednih poslov.

Nicolas Petro je sicer tudi sam politik in je odigral pomembno vlogo v očetovi zgodovinski zmagi lansko leto.