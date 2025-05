V kleti sodišča našli nacistični zaklad – skrite škatle razkrivajo temačno zgodovino

Pred kratkim so v kleti vrhovnega sodišča v Argentini ponovno odkrili več deset škatel nacističnega materiala, ki so ga argentinske oblasti zasegle med drugo svetovno vojno. Po navedbah sodišča je bilo v kleti najdenih 83 škatel, ki so bile poslane z nemškega veleposlaništva v Tokiu v Argentino junija 1941 z japonskim parnikom Nan-a-Maru.

Argentinske oblasti je takrat skrbelo, da bi vsebina škatel lahko vplivala na nevtralnost Argentine v vojni. Argentina je ostala nevtralna večji del druge svetovne vojne, šele leta 1944 je prekinila odnose z državami osi in naslednje leto napovedala vojno Nemčiji in Japonski.

Škatle so prenesli v sobo z dodatnimi varnostnimi ukrepi.

Argentinske carinske oblasti so takrat naključno pregledale pet škatel in v njih našle razglednice, fotografije, propagandno gradivo nacističnega režima ter tisoče beležk nacistične stranke. Zadevo je nato prevzel zvezni sodnik, ki je material zasegel in ga predal vrhovnemu sodišču. Ni povsem jasno, zakaj so bili ti predmeti poslani v Argentino ali kakšne ukrepe je vrhovno sodišče takrat sprejelo.

Po 84 letih so zaposleni na vrhovnem sodišču med pripravo na muzejsko razstavo sodišča ponovno naleteli na te škatle. »Ob odprtju ene od škatel smo identificirali material, namenjen utrditvi in širjenju ideologije Adolfa Hitlerja v Argentini med drugo svetovno vojno,« je sporočilo sodišče.

Sodišče je zdaj škatle preneslo v sobo z dodatnimi varnostnimi ukrepi in povabilo Muzej holokavsta v Buenos Airesu, da sodeluje pri njihovi ohranitvi in inventarizaciji. Odkritje teh škatel odpira nova vprašanja o mednarodnih povezavah nacističnega režima ter ponuja priložnost za nove vpoglede v zgodovinske raziskave o holokavstu in nacističnih mednarodnih finančnih mrežah.