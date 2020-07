Gasilci se še vedno borijo s požarom v katedrali sv. Petra in Pavla v francoskem Nantesu. Gasilske enote so na požar v katedrali, ki so jo začeli graditi v 15. stoletju, opozorili malo pred 8. uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Kot so sporočile reševalne enote, požar še vedno napreduje, na prizorišču pa je 60 gasilcev. Gotsko katedralo je požar nazadnje poškodoval leta 1972. Za obnovo strehe so potrebovali več kot 13 let. Leta 2015 je v Nantesu požar poškodoval že tamkajšnjo baziliko in uničil tri četrtine strehe.Aprila lani je požar zajel znamenito pariško katedralo Notre-Dame iz 13. stoletja, zaradi katerega se je zrušila streha, v zrak pa poslala strupene hlape staljenega svinca. Njena obnova bo trajala leta.