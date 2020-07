V katastrofalnih poplavah v Zagrebu tudi zgodba o neustrašni junakinji

Rešila je invalida

Zagreb je zajelo hudo neurje s poplavami . Poplavljeni so bili številni podvozi, voda je zalila mnoge ceste in domove, ljudje so se komaj rešili iz avtomobilov. V enem od posredovanj je življenje tragično izgubil gasilec, hrvaški mediji pa so objavili tudi zgodbo herojske poteze 29-letnice, ki je rešila življenje utapljajočemu se 43-letniku.je bila na sprehodu s psi, šli so po nadvozu, nakar je zaslišala krike. Nekdo je klical na pomoč, moški je bil ujet v avtomobilu, ki ga je zalila voda. »Misel na to, da se bo nekdo utopil sredi mesta in da mu ni pomoči, se mi je zdela strašna in srhljiva. Ta občutek nemoči je bil zame nepredstavljiv,« je pripovedovala v zgodbi za 24sata.hr.Tako je zaplavala v ledeno mrzlo vodo in odšla na pomoč moškemu. »Seveda me je bilo strah. Pomislila sem, moji starši bodo znoreli, če se mi kaj zgodi,« je dejala. Ljudje, ki so jo opazovali, so klicali pomoč, a linije so pregorevale, klicev je bilo na tisoče. Poleg nje sta stala mlajša moška in komentirala, da je 43-letnik brez možnosti, da se ne bo rešil. »Tega nisem mogla dopustiti. Nisem mogla mirno gledati in ne pomagati.«Tako je za ogrado privezala svoje tri pse in odšla proti avtomobilu. Voda ji je hitro segala do pasu, zato je zaplavala. Povlekla je za vrata avtomobila, moški je z vso silo pritisnil navzven in uspelo jima je. A sledil je nov šok.Moški se je obotavljal in iskal nekaj po avtomobilu. Rešiteljica je bila presenečena in zavpila, naj vendar vse pusti in hitro odide iz avtomobila. »Počakaj, da si nataknem nogo,« je dejal moški, ki je bil invalid. Ker bi težko plaval, se je le povlekel na streho avtomobila, na pomoč so jima k sreči nato že prišli gasilci.Moški, ki je nogo izgubil pred tremi leti zaradi bolezni, je bil vidno v šoku, dekletu se je zahvaljeval, da mu je rešila življenje. Njegov avtomobil je namreč pozneje voda povsem zalila. »Nihče ne pričakuje jezera sredi mesta. Nisem vozil hitro, bil je mrak, deževalo je in od bleščanja nisem prav ocenil višine vode. Poskusil sem speljati, a avto je zalilo. Poskusil sem odpreti vrata, toda elektronika jih je blokirala. Zgrabila me je panika,« je pripovedoval, neizmerno hvaležen mlademu dekletu za pogumno dejanje.