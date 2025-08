V katamaran vdrla voda, jadrnica nasedla: gasilci sinoči rešili 16 ljudi v neurju, ki je zajelo Dalmacijo

Močni sunki vetra v nedeljo zvečer na območju Visa, Biševa in Sveca so povzročili nesreče plovil, pri čemer je bilo s posredovanjem gasilcev rešenih 16 oseb, so sporočili iz Županijskega gasilskega operativnega centra Split.

Najprej se je okoli 19.30 na otoku Biševu nasedla jadrnica, gasilci pa so s štirimi plovili rešili šest oseb, so povedali za Hino v Gasilskem centru. Nato je okoli 20.30 v Komiži v katamaran vdrla voda, pri čemer je deset gasilcev rešilo šest oseb.

Na otoku Svetac se je ob 20.43 nasedla jadrnica, gasilci pa so rešili štiri osebe, so še dodali v Gasilskem centru.

Poudarili so tudi, da so pri teh reševalnih akcijah sodelovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Komiža, piše Slobodna Dalmacija.