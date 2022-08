V kaosu na avtocesti obtičala deklica Jana na respiratorju, oče ogorčen

V nedeljo popoldan je na hrvaški avtocesti med proti Zagrebu nastala desetkilometrska kolona vozil. Po pisanju hrvaških medijev je prišlo do incidenta z navijači, ki so zamaskirani s čeladami stopili iz svojih avtov in za debelo uro ustavili promet. Policisti so na enem od obcestnih počivališč našli kovinske palice. V koloni vozil je bila tudi družina 11-letne Jane, ki boleha zaradi spinalne mišične atrofije, zaradi česar je priključena na respirator.

»Nihče nima pravice ustavljati prometa. Otroka imam na respiratorju. Na avtocesti čakamo eno uro in ne vemo, kaj se dogaja,« je za Dnevnik.hr povedal Janin oče Josip. »To niso navijači, to so teroristi. Smo leta 2022, oni pa z maskami in palicami. To je strašno,« je rekel.

Družina je potovala s počitnic v Omišu proti Zagrebu. »Nismo vedeli, ali bomo imeli dovolj baterije na aparatih. Nimaš izbora in zraven še sonce pripeka. Na vse to, pa je e v bližini gorel gozd ob avtocesti,« je opisal razmere.

Pomagal jim je policist

Na kraj dogodka so prišli policisti, ki so družino peljali na čelo kolone. »Počutil sem se povsem nemočnega. K sreči je prišel policist na motorju, ki nas je rešil in smo mu res hvaležni,« je dejal.

Cesto so zaprli navijači Hajduka, ki šo šli na tekmo med kluboma Osijek in Hajduk Split. »Možni povod za zaprtje avtoceste je bil pretep z navijači Dinama, ki so potovali na tekmi med kluboma Šibenik in Dinamo,« so objavili na policiji.