V Kaliforniji je država, v kateri so natikači crocs prepovedani

POTEM KO je ameriški DJ prepotoval svet ter obiskal vseh 193 držav članic Združenih narodov in naletel še na mikronacijo Molossio znotraj ameriške zvezne države Nevada, se je odločil, da ustanovi svojo in seveda postane njen vladar. Randy Williams je tako oktobra 2021 v puščavi na jugu Kalifornije za okrog 19.000 evrov kupil 447 hektarjev ozemlja in ustvaril Ljudsko republiko Slowjamastan, ki je nato 1. decembra istega leta razglasila samostojnost. Razglasil se je za njenega sultana in diktatorja, a dežela ima tudi svoj parlament, saj občasno deluje kot demokracija.

V njem poleg običajnih ministrov za delo, infrastrukturo, notranje in zunanje zadeve ter obrambo med drugim sedijo še minister za astronomijo, minister za margarite, minister za povprečnost, ministrica za dobro voljo, minister zabave za odrasle ter nekaj princes in vojvodinj. Država ima svoj potni list in denar, pa seveda zastavo in himno, slednjo je napisal sultan osebno, sprejeli so čisto svoje zakone ter tako med drugim vsem državljanom, do zdaj je teh že dobrih 16.000, prepovedali nošenje natikačev crocs.

Kot je zapisano v kazenskem zakoniku Slowjamastana, je kazen za nošenje teh izjemno udobnih, a po mnenju mnogih najgrših obuval na svetu »prisilna odstranitev obuval«, kršitelj jih bo nato dobil z natikačem po glavi. Edini dan, ko so ti natikači dovoljeni v deželi, je 31. junij, ko je v Slowjamastanu državni praznik, ki so ga poimenovali dan, ko lahko v Slowjamastanu obujete crocse. V deželi je prepovedana tudi vožnja po prehitevalnem pasu, če oseba ne prehiteva. Kazen za prekršek je štirinajstdnevno nošenje napisa »Jaz sem idiot«.

Čeprav je sultan diktator, je dežela občasno demokracija.

Državljan Slowjamastana, dežela je ime dobila po radijski oddaji Slowjam, ki jo je nekoč vodil Williams, lahko postane vsak, na uradni spletni strani republike je le treba izpolniti obrazec, pojasniti, zakaj si želi postati državljan, med drugim obljubiti, da boste državi zvesti in jo podpirali, prav tako sultana, ter da boste vsakič, ko boste pojedli zadnji kos pice ali zadnji krof, embalažo zavrgli. Ko kliknete Pošlji, je državljanstvo vaše.