V Južni Ameriki zelo močan potres, izdali opozorilo za cunami (VIDEO)

Geološki zavod Združenih držav Amerike poroča o hudem potresu z magnitudo 7,4, njegov epicenter je bil 219 kilometrov južno od argentinskega mesta Ushuaia.

Po poročanju BBC-ja je bilo izdano opozorilo pred cunamijem, obenem pa so ljudi iz oddaljene regije Magallanes pozvali k evakuaciji. Opozorilo pred cunamijem je bilo izdano tudi za dele čilskega antarktičnega ozemlja, piše BBC. Na posnetkih na družbenem omrežju X je videti, da so ljudje poziv upoštevali in so se umikali z nevarnega območja.

Če vam videov ne pokaže, ju lahko vidite tukaj in tukaj.

Omenjeni britanski medij, ki se sklicuje na informacije čilske agencije za nesreče, piše, da je bilo evakuiranih že več kot 1.700 ljudi, ki so se odpravili na višje ležeče dele. Dodaja še, da je agencija ljudem svetovala, da naj bodo mirni in da naj sledijo navodilom, ki jih bodo prejeli.