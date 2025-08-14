V javnost pricurljalo, kaj je Trump ponudil Ukrajini v zameno za premirje

Donald Trump je evropskim voditeljem in ukrajinskemu predsedniku sporočil, da so ZDA pod določenimi pogoji pripravljene ponuditi varnostna jamstva za Ukrajino, poroča Politico, ki se sklicuje na tri vire, seznanjene z vsebino pogovorov. Do teh izjav je prišlo na virtualnem srečanju, ki ga je v sredo organizirala Nemčija z namenom usklajevanja ameriških in evropskih stališč pred petkovim srečanjem Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski.

Po navedbah evropskega diplomata, britanskega uradnika in osebe, ki je seznanjena s pogovori, so ZDA pripravljene odigrati določeno vlogo pri pomoči Kijevu pri odvračanju morebitne prihodnje ruske agresije – a le, če bo doseženo premirje. Eden od sogovornikov je dodal, da bi se Trump k takšni obvezi zavezal samo, če ta ne bi bila del okvira Nata.

Močno poškodovana stanovanjska stavba po ruskem napadu v mestu Bilozerske v regiji Donetsk. FOTO: Genya Savilov Afp

Omejena pripravljenost in previden optimizem

Trumpova odprtost do varnostnih jamstev – ki so bila ključna zahteva tako Ukrajine kot Evrope – je po navedbah Politica razlog za previden optimizem evropskih uradnikov pred petkovim vrhom. Vendar Trump ni natančno pojasnil, kaj pod tem pojmom razume, temveč je govoril le o širši zamisli.

Britanski uradnik je poudaril, da Trump vidi ameriška varnostna jamstva kot del končnega sporazuma in verjame, da bodo ZDA pri tem imele vlogo. Bela hiša na prošnjo za komentar njegove pripravljenosti še ni odgovorila.

Kakršna koli jamstva bodo že, Trump je jasno povedal, da ZDA ne bodo nadaljevale neposrednih dobav orožja ali pošiljanja vojakov v Ukrajino. Bodo pa prodajale orožje evropskim državam, ki ga bo uporabljal Kijev.

Tradicionalne ruske lesene lutke s podobo Trumpa in Putina, 7. avgusta 2025 v Sankt Peterburgu. FOTO: Olga Maltseva Afp

Po navedbah Politica bo ta pomoč verjetno omejena, kar bi lahko razočaralo ukrajinske podpornike, ki si želijo močnejših jamstev iz Washingtona za odvračanje morebitne nove ruske invazije po koncu spopadov. Trump se je večino svojega mandata upiral neposredni vojaški pomoči Ukrajini, a je nedavno dovolil Evropi, da kupi ameriško orožje in ga pošlje v Kijev – poteza, za katero njegova administracija trdi, da je povečala pritisk na Moskvo in Putina spodbudila k pogajanjem.