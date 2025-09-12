UMOR

V javnost pricurljal posnetek moškega, ki naj bi ustrelil Charlieja Kirka (FOTO in VIDEO)

Policija je objavila tudi fotografije.
Fotografija: FOTO: Eric Thayer/Getty Images 
Odpri galerijo
FOTO: Eric Thayer/Getty Images 

N. B., STA
12.09.2025 ob 08:47
12.09.2025 ob 09:02
N. B., STA
12.09.2025 ob 08:47
12.09.2025 ob 09:02

Ameriške policijske agencije danes nadaljujejo lov na za zdaj neznanega moškega, ki je v sredo na kampusu univerze v Utahu ustrelil 31-letnega vplivnega desničarskega političnega aktivista in komentatorja Charlieja Kirka. Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo Kirka posmrtno odlikoval.

Komisar za javno varnost zvezne države Utah Beau Mason je na novinarski konferenci izrazil prepričanje, da bodo strelca ujeli, saj imajo njegove fotografije in že analizirajo odtis dlani in čevlja, najdenega v bližini kraja dogodka.

Oblasti so zdaj objavile tudi fotografije in posnetek moškega, ki ga iščejo.  

Za dve drugi osebi, ki so ju v sredo pridržali, se je kasneje izkazalo, da sta nedolžni in sta bili izpuščeni, je še povedal Mason.

Neznanec je na Kirka streljal z razdalje okrog 200 metrov s strehe ene od poslopij kampusa univerze Utah Valley, medtem ko je aktivist in ustanovitelj politične organizacije Turning Point USA odgovarjal na vprašanja o nasilju z orožjem v ZDA. Strelec je potem pobegnil, poročajo ameriški mediji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

streljanje ZDA Charlie Kirk osumljenec

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Urška obubožana, a s tremi odvetniki trdi, da kot direktorica ni oškodovala upnikov
Premium Photo
EKSKLUZIVNO: Barron Trump prihaja z dedkom v Slovenijo (Suzy)
Premium
Nove pretresljive podrobnosti krvavega družinskega zločina na obrobju Ljubljane
Tadeja Majerič iskreno o Janu Plestenjaku: »Zdaj njegove pesmi doživljam drugače«

Izbrano za vas

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.