V javnost pricurljal posnetek moškega, ki naj bi ustrelil Charlieja Kirka (FOTO in VIDEO)

Ameriške policijske agencije danes nadaljujejo lov na za zdaj neznanega moškega, ki je v sredo na kampusu univerze v Utahu ustrelil 31-letnega vplivnega desničarskega političnega aktivista in komentatorja Charlieja Kirka. Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo Kirka posmrtno odlikoval.

Komisar za javno varnost zvezne države Utah Beau Mason je na novinarski konferenci izrazil prepričanje, da bodo strelca ujeli, saj imajo njegove fotografije in že analizirajo odtis dlani in čevlja, najdenega v bližini kraja dogodka.

Oblasti so zdaj objavile tudi fotografije in posnetek moškega, ki ga iščejo.

Za dve drugi osebi, ki so ju v sredo pridržali, se je kasneje izkazalo, da sta nedolžni in sta bili izpuščeni, je še povedal Mason.

Neznanec je na Kirka streljal z razdalje okrog 200 metrov s strehe ene od poslopij kampusa univerze Utah Valley, medtem ko je aktivist in ustanovitelj politične organizacije Turning Point USA odgovarjal na vprašanja o nasilju z orožjem v ZDA. Strelec je potem pobegnil, poročajo ameriški mediji.