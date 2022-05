V Jadranu potonilo plovilo: kapetana rešili, za dva je bilo prepozno

Iz italijanske luke v Anconi je 16. maja izplul proti Portu Romanu v Albaniji okoli 30 metrov dolg ladijski vlačilec. Star je bil 47 let in veljal za težko potopljivega. A na tokratni poti, ki je bila zanj sicer precej rutinska, se je zgodilo nekaj, zaradi česar je potonil.

V bolnišnico v Bariju so pripeljali kapetana vlačilca, 63-letnega Franca P. iz Katanije, ki je v sredo okoli 21. ure poklical na pomoč, da njihovo plovilo tone. Bili so na meji, kjer se stikata Italija in Hrvaška, pomoč pa je prišla z obeh strani. Italijanski mediji so razkrili, da so našli dve trupli, dve osebi pa sta še pogrešani. Kapetan ladje je v šoku.

Kaj je pripeljalo do nesreče, še ni znano. Vedo le, da tisto noč ni bilo pretirano vetrovno, po klicu na pomoč pa so aktivirali vse, kar je bilo mogoče, da bi čim prej rešili življenja. Italijani so aktivirali obalno stražo, v iskanje pa so vključili tudi gliser in helikopter. Hrvaška stran je poslala ladje, na pomoč pa so priskočili tudi tisti, ki so se nahajali v bližini.

Iskalna akcija še poteka, a na morju jih z mrakom prekinejo.

Glavni tajnik hrvaškega sindikata pomorcev Neven Melvan je izrazil upanje, da bodo še koga našli živega.