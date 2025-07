V Jadranskem morju opazili zelo strupeno ribo: skrita v pesku čaka na žrtev

Na družbenih omrežjih se zadnje dni širi posnetek morskega zmaja oziroma morskega pajka – ene najbolj strupenih rib, ki živijo v Jadranskem morju. Ribo so posneli v plitvini, kjer se običajno zakoplje v pesek.

Zaradi sposobnosti kamuflaže je še posebno nevarna na peščenih plažah, kjer ljudje hodijo bosi. Riba ni neobičajna za Jadran, dobro pa je vedeti, kako ravnati ob vbodu.

Nepredstavljiva bolečina

»Napičila sem se pred dvema mesecema in še vedno imam dve vbodni rani. Noga mi je pordela, nato postala vijolična in močno zatekla. Dobila sem antibiotike in protibolečinske tablete, o bolečini pa raje ne govorim. Rekla bom le, da je bilo, kot da ti nekdo trga kost in te hkrati zadene vročinski val. Grozno. Pazite, kam stopate,« je svojo grozljivo izkušnjo opisala ena od žrtev.

»Bolečina je bila povsem nepredstavljiva. Sprva sem mislil, da me je popraskala kakšna školjka, toda ko se je strup razširil, je bilo edino, kar mi je pomagalo, vroča voda. Takoj, ko sem jo potopil v vročo vodo, je bolečina popustila,« je po poročanju net.hr zapisal drug uporabnik.

Riba ni neobičajna za Jadran. FOTO: Tina Horvat

Trachinus draco ima strupene bodice na hrbtni plavuti in škržnih poklopcih. Ob stiku s človekom sprosti strup, ki povzroča zelo močne bolečine, otekline, vročino, v redkih primerih pa tudi omedlevico. Riba sicer ni agresivna in ne napada ljudi, stik z njo pa je lahko zelo neprijeten in zelo boleč. Priporočajo, da se ob sumu na vbod takoj poišče zdravniško pomoč. Prva pomoč pa vključuje potopitev prizadetega mesta v čim bolj vročo vodo (najmanj 45 stopinj Celzija) za 30 do 90 minut oziroma dokler bolečina ne popusti, saj toplota razgradi strup (mimogrede, tudi strup škarpene je termolabilen). Če to ni mogoče, se mesto vboda izpere s čisto vodo in razkuži.

Riba se večinoma zadržuje v pesku, do 150 metrov globine. Aktivna je predvsem poleti, ko se približa obali in tako pogosteje pride v stik s kopalci.