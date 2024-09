V Izraelu pridržali moškega, ki naj bi načrtoval atentat na Netanjahuja

Izraelska policija je pridržala izraelskega državljana, ki naj bi ga iranski obveščevalci v Turčiji rekrutirali za atentate na visoke predstavnike izraelske države, tudi na premierja Benjamina Netanjahuja, sta danes v izjavi sporočili notranja obveščevalna služba Šin Bet in policija.

»Izraelskega državljana so iranski obveščevalci rekrutirali za izvedbo atentatov na izraelske osebnosti. Dvakrat so ga pretihotapili v Iran, prejel je tudi plačilo za izvedbo zadanih nalog,« sta v skupni izjavi zapisali izraelska policija in Šin Bet.

Po navedbah varnostnih služb je načrtoval atentate na premierja Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta, vodjo Šin Beta Ronena Bara in druge visoke izraelske državne uradnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Imel je stike z Iranci

Osumljenec je izraelski poslovnež, ki je dolgo časa živel v Turčiji, kjer je imel stike z Iranci. V zadnjih mesecih naj bi dvakrat prek Turčije odšel v Iran na srečanja s predstavniki iranske tajne službe. Aretirali so ga prejšnji mesec in proti njemu vložili obtožnico.

Atentate je v sodelovanju z Iranci načrtoval kot maščevanje za uboj voditelja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

Ob tem naj bi Iranci Izraelcu na srečanjih predlagali, naj poišče tudi Ruse ali Američane, ki bi bili pripravljeni ubiti kritike iranskega režima v Evropi ali ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eksplozije komunikacijskih naprav v Libanonu

Sporočilo o aretaciji so objavili v času, ko Iran in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah odgovornost za nedavne eksplozije komunikacijskih naprav v Libanonu pripisujeta Izraelu.

V zadnjih nekaj dneh je v eksplozijah umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 3.000 je bilo ranjenih, med njimi številni pripadniki Hezbolaha. Izrael za napade s pozivniki in ročnimi radijskimi postajami ni prevzel odgovornosti.