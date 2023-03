V Izraelu nov val vročekrvnih protestov (FOTO)

V Izraelu so v nedeljo zvečer po odstavitvi ministra za obrambo Joava Galanta zaradi kritik pravosodne reforme izbruhnili množični protesti. V Tel Avivu se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zaprli avtocesto in tam kurili kresove; razjarjene protestnike je razgnala šele policija s konji in vodnim topom. Podobni nemiri pa so se odvili v Jeruzalemu, kjer so ogorčeni protestniki prebili cestno zaporo v bližini rezidence premierja Benjamina Netanjahuja, vihteli zastave, ropotali z lonci in vzklikali slogane, kot so: »Demokracija! Ne bomo postali Madžarska!« Tudi te je policija razgnala šele z vodnim topom.

Branimo zadnje ostanke demokracije, ki jo imamo, in v tem času ne morem spati.

Nemire in proteste po Izraelu je zanetila sporna pravosodna reforma, ki bi povečala moč parlamenta in omejila možnosti vrhovnega sodišča, da razveljavi zakone in vladne odločitve. Obenem si želi vlada premierja Benjamina Netanjahuja, najbolj desna v zgodovini države, z njo tudi zagotoviti nadzor nad imenovanjem vrhovnih sodnikov. A kljub že tednom protestov je izraelski parlamentarni odbor za pravosodje potrdil predlog zakona o spremembi sestave odbora za izbor sodnikov, ki je osrednji del sporne reforme. Medtem je vodja izraelskih sindikatov zaradi vladne reforme pozval k splošni stavki.

Zaradi sporne pravosodne reforme je Izrael že tedne prizorišče množičnih protestov. FOTO: Nir Elias/Reuters

»Naša naloga je, da ustavimo ta zakonodajni postopek, in to bomo storili,« je napovedal Arnon Bar-David, njegovemu pozivu pa je že sledilo tamkajšnje zdravniško združenje in napovedalo popolno stavko v zdravstvenem sistemu. Pozivi k stavki so se sicer pojavili le nekaj ur po tem, ko je v luči vročekrvnih nedeljskih protestov izraelski predsednik Jicak Hercog od vlade zahteval takojšnjo zaustavitev zakonodajnih postopkov glede sporne reforme.