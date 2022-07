Zaradi suše uvedli omejitve porabe vode: nič več zalivanja vrtov in polnjenja bazenov

Mestne oblasti v Veroni na severovzhodu Italije so danes napovedale omejitve uporabe pitne vode zaradi trajajoče hude suše, ki povzroča vse večje težave po celotni Italiji, med drugim tudi v Rimu, Milanu, Lombardiji in ob reki Pad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zaradi vremenskih razmer in njihovega vpliva na oskrbo z vodo je župan podpisal odredbo o omejitvi uporabe pitne vode za gospodinjske namene,« se je glasilo današnje sporočilo na spletni strani mesta Verona. V skladu z odredbo o suši, ki bo v mestu s približno 250.000 prebivalci veljala do konca avgusta, je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje vrtov in športnih igrišč, pranje avtomobilov ali polnjenje bazenov, kršitelji pravil pa bodo lahko kaznovani z globo do 500 evrov.

Največji rezervoar sladke vode

Občine po vsej Italiji so v zadnjem času začele uvajati določeno obliko omejevanja porabe vode, potem ko je nenavadno vroča in suha pomlad sprožila vsesplošno zaskrbljenost. Vodostaj reke Pad, ki je najdaljša italijanska reka in največji rezervoar sladke vode, je zaradi najhujše suše v zadnjih 70 letih v katastrofalnem stanju.

Fontane v Milanu ugasnjene

Tudi gladini jezer Maggiore in Garda sta precej nižji kot običajno za ta letni čas, znižala pa se je tudi gladina reke Tibere, ki teče skozi Rim. Prejšnji teden je župan Milana napovedal, da bodo fontane v severnoitalijanskem mestu ugasnili v okviru omejitev porabe vode, ki so bile uvedene zaradi suše. Največje italijansko kmetijsko združenje Coldiretti je medtem opozorilo, da je zaradi suše ogroženih več kot 30 odstotkov kmetijske proizvodnje in polovica živinoreje v Padski nižini, navaja AFP.

Izredne razmere

Severna regija Lombardija je prav tako razglasila izredne razmere in županom naročila, naj omejijo uporabo vode, ki ni nujna, na primer za pranje ulic ter zalivanje parkov in športnih igrišč. Vremenske razmere so prizadele tudi italijanske hidroelektrarne, ki se večinoma nahajajo v gorah na severu države in zagotavljajo skoraj petino italijanskih potreb po energiji. Vendar pomanjkanje dežja povzroča velike težave v času, ko se Rim zaradi vojne v Ukrajini obupno trudi odpraviti odvisnost od ruskega plina.