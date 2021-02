V Italiji zaostritev ukrepov zaradi covida-19 v treh deželah

Pet od 20 pokrajin oranžnih

Italijansko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bodo v nedeljo zaostrili ukrepe zaradi epidemije covida-19 v treh deželah - Kampaniji, Emiliji-Romanji in Molizeju. Uvrščene bodo med oranžna območja zaradi srednjega tveganja širjenja okužb z novim koronavirusom.Uvrstitev v oranžno območje pomeni, da bodo zaprli bare in restavracije, ki v rumenih območjih z manjšim tveganjem za širjenje okužb ostajajo odprti do 18. ure. Prebivalci na oranžnih območjih tudi ne smejo zapustiti krajev, kjer imajo stalno prebivališče, razen v nujnih primerih ali zaradi dela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Italijanski mediji so poročali, da bi tudi deželi Lombardija in Lacij, kjer ležita Milano in prestolnica Rim, od nedelje lahko iz rumenega prešli v oranžno območje, a je tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje danes povedal, da se to ne bo zgodilo. Povedal je tudi, da ne bodo nikjer uvedli najstrožjih omejitev, ki veljajo v rdečih območjih.Trenutno je oranžnih pet od skupno 20 italijanskih dežel, med njimi Toskana in Umbrija v osrednjem delu države, ostale pa so rumene. V nekaterih deželah so sicer zaradi izbruhov bolj nalezljivih različic novega koronavirusa uvedli lokalne omejitve lokalnega življenja.Danes so poročali o 15.479 novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, umrlo pa je 353 bolnikov s covidom-19. Število mrtvih zaradi covida-19 je s tem preseglo 95.000. Skupno je umrlo 95.235 covidnih bolnikov. V državi so doslej potrdili 2,78 milijona okužb, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.Novi premier Mario Draghi je ta teden kot prednostno nalogo svoje vlade izpostavil boj poti covidu-19, v tem okviru pa pospešitev cepljenja. Doslej so v tej 60-milijonski državi proti covidu-19 cepili le okoli 1,32 milijona ljudi, so sporočili danes z ministrstva za zdravje.