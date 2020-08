V Italiji kljub porastu okužb ne bodo znova uvedli karantene

Italijanska vlada ne razmišlja o ponovnem zapiranju države zaradi novega koronavirusa kljub porastu novih okužb v preteklem mesecu, je danes izjavil italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.



V Italiji, eni najhuje prizadetih evropskih držav v pandemiji novega koronavirusa, so v soboto zabeležili več kot 1000 novih okužb, kar je bilo največ od ukinitve karantene 12. maja.



Medtem ko so v soboto potrdili 1071 novih okužb, so jih danes še več - 1210. Po podatkih italijanskega ministrstva za zdravje so v državi do zdaj zabeležili 259.345 primerov novega koronavirusa, zaradi covida-19 je umrlo 35.437 ljudi, sedem v preteklem dnevu.



»Ne bomo imeli nove karantene,« je zatrdil Speranza v pogovoru za časnik La Stampa. Po njegovih besedah trenutne razmere niso primerljive s tistimi v februarju in marcu, ko se je virus nenadzorovano širili in je bilo težko spremljati in izolirati okužene ljudi.



»Sem optimističen, a previden. Naš nacionalni zdravstveni sistem je postal veliko močnejši,« je zagotovil minister. Dodal je, da so v Italiji podvojili število postelj na oddelkih za intenzivno nego.



V Italiji je trenutno število novih okužb precej nižje kot v Španiji in Franciji, število smrtih primerov prav tako ostaja nizko, poročajo tuje tiskovne agencije.



{apester}5f42a1566be9288b93f1db1d {/apester}