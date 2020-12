V Italiji kazen za zdravnike, ki so proti cepljenju

Dan po začetku cepljenja proti novemu koronavirusu v državi je italijanska zdravniška zbornica sporočila, da je sprožila disciplinski postopek proti 13 zdravnikom, ki so se v medijih javno izrekli proti cepljenju.



Proti 10 zdravnikom je bil uveden postopek, ker so se izrekli proti cepljenju. Proti trem pa, ker trdijo, da covid 19 sploh ne obstaja. Postopke so uvedli po prijavah več državljanov in zdravniških kolegov, je danes sporočil predsednik zbornice Antonio Magi.



Zdravniki so se morali zagovarjati pred posebno komisijo zdravniške zbornice in za svoje trditve pokazati znanstvene dokaze.

Kot je pojasnil Magi, so postopke proti 10 zdravnikom že končali. V nekaj primerih so postopek ustavili, ker so se zdravniki pokesali za svoje izjave, v nekaj primerih pa so se odločili za začasno prepoved opravljanja dela za do dva meseca, je povedal Magi. Proti trem 'zanikovalcem virusa' postopek še traja.