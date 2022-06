V Istri prežijo nevarne meduze: lahko povzročijo hud alergijski šok

Ob istrski obali so se znova namnožile kompasne meduze, nevarna vrsta ožigalkarjev, ki nas lahko z dolgimi lovkami pošteno opečejo, pri nekaterih pa lahko povzročijo tudi hud alergijski šok, ob katerem je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Opekline so zelo boleče, pri nekaterih lahko sledi tudi alergijski šok. FOTO: Alessandra Gatti/Getty Images

Po stiku z nevarnim klobučnjakom se na koži pojavi izpuščaj, ki je najprej rdeč, nato nastanejo mehurji in opekline. Izpuščaj se lahko razširi na druge dele telesa, sledijo pa lahko slabost, vrtoglavica in izguba zavesti, ki seveda zahtevajo takojšnje zdravniško posredovanje.

Kompasni meduzi se velja v zares širokem loku izogniti ali pa jo odriniti od sebe s kakšnim plavalnim pripomočkom, denimo plavutko, seveda nikakor ne z golo roko in nogo. Ob morebitnem stiku z ožigalkarjem je treba prizadeto mesto čim prej sprati z morsko vodo, nikakor ne s sladko, ki bo le še spodbudila širjenje strupa in okrepila bolečino. Opečeno kožo hladimo, lahko tudi z gelom z aloe vero ali drugim sredstvom proti opeklinam. In kako prepoznamo nevarnega klobučnjaka?

Njegov klobuk doseže premer do 40 centimetrov, lovke pa so lahko dolge celo do enega metra, zato se jim je v vodi tudi težko ogniti, poleg tega jih ima kompasna meduza kar 24! Klobučnjak je rumeno bele barve z rjavimi progami, vzorec spominja na kompas, od tu torej izvira ime. Ožig nam lahko pusti tudi trajno brazgotino.

24 lovk ima nevarni kompasni klobučnjak.

Kompasne meduze so opazne predvsem na začetku poletja, a v zadnjem obdobju so jim razmere v naravi nadvse naklonjene. Morje je zaradi globalnega segrevanja čedalje toplejše in se pozimi redko spusti pod 10 stopinj Celzija, kar klobučnjaku nadvse ustreza.

Zaradi pretiranega izlova imajo vse manj naravnih sovražnikov in tekmecev, s katerimi se sicer potegujejo za hrano, zooplankton, pretirano pa jih ne motita niti onesnaževanje in pomanjkanje kisika v vodi.