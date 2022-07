Redukcije so tu: v Istri odslej brez tuširanja

Hrvaška Istra, priljubljena destinacija številnih Slovencev, ki v razkošnih hotelih, apartmajih ali v senci borovcev poiščejo poletni domicil, je bila v teh dneh zaradi strahotne suše, zaradi katere trpi celoten Balkan, posledice močno občutimo tudi v slovenski Istri, primorana uvesti stroge ukrepe varčevanja s pitno vodo. Istra je prva regija na Hrvaškem, kjer so se odločili za tako drakonski ukrep, v primeru nadaljevanja sušnega obdobja pa ji utegnejo slediti tudi druga območja.

Štirinožnim prijateljem bo treba poiskati drugačno osvežitev. FOTO: Moni Černe

Prepovedali so uporabo pitne vode za pranje avtomobilov ali za osveževanje ulic, trgov in zalivanje vseh javnih zelenih površin. Prepoved velja tudi za tuširanje na plažah in drugih kopališčih. »Apeliram na vse, da varčujejo z vodo, da ne bi bilo treba sprejeti še bolj drastičnih ukrepov,« je pozval istrski župan Boris Miletić. Stanje je dosti slabše, kot je bilo leta 2012, je nakazal tudi direktor Istrskega vodovoda Mladen Nežić.

Kakovost pitne vode na območju Istre kljub pomanjkanju ni nič slabša, zatrjujejo pristojni.

Povedal je, da ima akumulacijsko jezero Butoniga sicer nekaj več vode, kot je je imelo v enem najbolj sušnih let v zadnjem času, vendar pa da se vodostaj zmanjšuje.

»Naredili smo vse, kar je v naši moči, a napovedi so zelo slabe,« je pojasnil direktor. Porabo bi bilo treba zmanjšati za od deset do 15 odstotkov. Kljub temu pa kakovost vode na območju Istre ni nič slabša. Izvajanje omejitev porabe vode bodo nadzirali komunalni redarji, ki bodo poročali državni inšpekciji, ta pa bo kršitelje delno ali popolnoma izključila iz vodovodnega omrežja.