V Istri našli novo vrsto meduze (FOTO)

Znanstveniki z Inštituta za morje in priobalni pas Univerze v Dubrovniku so potrdili novo vrsto meduze, ki so jo imenovali Aurelia pseudosolida. Prvi primerek so našli v Rovinju leta 2020. Našli so jo v času množičnega pojava rebrač (Mnemiopsis leidy) in meduze vrste Aurelia solida. Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Water, opravljena pa v sklopu projektov SpaTeGen in DiVMAd, ki ju financira hrvaški sklad za znanost.

V zadnjih 10 letih je to že druga nova vrsta meduze v Jadranu, potem ko je bila leta 2014 opisana vrsta Mawia benovici, ki je dobila ime po hrvaškem planktologu in ekologu Adamu Benoviću (1943–2011).

Ekologija novoopisane vrste in njeno poreklo sta še neznanki. Ker v Jadranskem morju zaradi podnebnih sprememb nove vrste najdevajo vse pogosteje, obstaja verjetnost, da je tudi meduza Aurelia pseudosolida novinka v Jadranu.