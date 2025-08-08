V Istri je na prodaj cela vas (FOTO)

Bi kupili celo vasico? V hrvaški Istri, 36 kilometrov od slovenske meje, je na prodaj prava podeželska idila. Gre za pristno naselje v južnem delu Paza v občini Cerovlje na severovzhodnem delu polotoka.

Vasica je obdana z zelenjem in tišino, do nje pa vodi asfaltirana cesta. Po navedbah nepremičninske agencije Alea Immobilien Istra ima velik razvojni potencial.

Na zemljišču stojijo štirje objekti.

850 tisočakov je treba odšteti.

Pred letom 1968

Skupna površina zemljišč obsega 200.000 kvadratnih metrov, od tega je 1100 kvadratnih metrov zazidljivih. Na parcelah stojijo štirje kamniti objekti, ki jih je po besedah posrednikov mogoče uporabiti kot vile in počitniške hiše ali pa nameniti agroturizmu – ta lahko poleg klasičnega kmečkega turizma vključuje tudi ekološke kmetije, vinske posesti, razkošne podeželske namestitve z lokalnimi izkušnjami ali celo center za oddih, sprostitev in dejavnosti za osebni razvoj, kot so meditacija, joga in velnes.

Hiše imajo priključek za elektriko, voda pa je dostopna na zemljišču. Kanalizacija ni urejena, zato bi bila potrebna izgradnja greznice. Objekti niso pod spomeniškim varstvom, kar pomeni, da se lahko obnova izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem za rekonstrukcijo v sklopu prostorskega načrta za tamkajšnje območje.

Kamnite hiše so starejše in po predvidevanjih primerne za obnovo, a je pred začetkom del nujno pridobiti mnenje statika in izdelati ustrezni elaborat. Po podatkih katastra so objekti zgrajeni pred letom 1968.

Dva lastnika

Vas je brez prebivalcev že 10 let. »V njej je od nekdaj živela ena družina, ki je obdelovala okoliško zemljo in se ukvarjala z živinorejo, a se je sčasoma razselila. To je značilna zgodba številnih manjših istrskih vasi,« pojasnjuje direktorica agencije Silvija Rejec. Vas sicer ima ime, vendar ga zaradi zaščite zasebnosti prodajalcev razkrivajo le resnim kupcem. Vasica je v lasti dveh oseb. »Lastnika ne živita na tem območju, vzdrževanje takšne posesti pa zahteva čas in dodatna vlaganja za ohranitev stanja objektov, česar imata vse manj, zato sta se vas odločila prodati nekomu, ki bo lahko dodatno vložil v posest in jo uredil ter užival v lepotah te vasi,« odgovarja Rejčeva.

Prepričana je, da gre za redko priložnost za razvoj luksuznega podeželskega posestva ali inovativnih turističnih projektov, kot so eko-naselja in glamping: »Gre za popolno lokacijo za vse, ki želijo pobegniti iz mestnega vrveža in si ustvariti zasebno oazo. Podobnih krajev na trgu praktično ni.«

Brez znamenitosti

Do zdaj so največ zanimanja pokazali hrvaški izseljenci, večinoma z idejo, da bi hiše obnovili in se ukvarjali s turizmom. Najbližje trgovine, šole, zdravstvene storitve in druga infrastruktura so oddaljene od 10 do 15 kilometrov, medtem ko sama vas nima posebne zgodovinske ali kulturne znamenitosti. Širši okoliš se ponaša s cerkvijo sv. Marije in bogatim kulturnim izročilom, ki priča o dolgi istrski tradiciji.

Vas se prodaja le v celoti, odkup posameznih parcel ni mogoč. Cena vasice znaša 850.000 evrov. Je znesek dokončen? »Če se najde resen kupec, verjamemo, da je možen dogovor glede cene,« sklene Silvija Rejec.