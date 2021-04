V islamskem Dubaju nage skakale po balkonu (VIDEO 18+)

Šokantni posnetki prihajajo iz ZAE. Skupino osmih ruskih državljank so obtožili, da so kršile javni red in mir. Na spletu se je namreč znašel posnetek, na katerem so se nage slikale na balkonu v Dubaju. In kazen? Do pol leta zapora in visoka denarna kazen.







Da se jim ne piše nič dobrega, je potrdil tudi ruski konzul v Dubaju.



