Pri iskanju razbitin Moskve bodo uporabili 110 let staro vojno ladjo

Ko se je pred desetimi dnevi potopila križarka Moskva, glavna ladja ruske črnomorske flote, je umrl en mornar, še 27 članov posadke pa pogrešajo, je v petek pozno zvečer sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Rusija sicer potopitev križarke pripisuje požaru na krovu in eksploziji streliva, medtem ko Kijev trdi, da so jo zadele ukrajinske rakete.

»Raketna križarka Moskva je bila v požaru 13. aprila resno poškodovana zaradi eksplozije streliva,« je v petkovi izjavi ponovilo rusko obrambno ministrstvo. »En vojak je umrl, še 27 članov posadke je pogrešanih,« je dodalo v izjavi, ki jo navajajo ruske tiskovne agencije, in navedlo še, da so »preostalih 396 članov« evakuirali in prepeljali v črnomorsko pristanišče Sevastopol na polotoku Krim. Zapisali so tudi, da zagotavljajo »vso potrebno podporo in pomoč družinam ter prijateljem umrlih in pogrešanih«. Pri iskanju razbitin pa si Rusi pomagajo tudi z najstarejšo aktivno vojno ladjo na svetu Komuno, ki je izplula davnega leta 1913. Ta naj bi nosila mini podmornico, s katero naj bi nameravali poiskati občutljive materiale v razbitinah Moskve.

Sicer pa je Rusija sprva trdila, da so bili vsi člani posadke na krovu ladje Moskva rešeni. Potem ko je Meduza, neodvisni rusko govoreči spletni medij v Latviji, poročal, da je v resnici v nesreči umrlo vsaj 37 ruskih mornarjev, se je Kremelj zavil v molk. Tudi ko so se pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih oglasili sorodniki in prijatelji pogrešanih članov ter zahtevali odgovore o tem, kaj se je zgodilo z njihovimi bližnjimi, v Kremlju niso želeli razkriti podrobnosti o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Ponovili so le, da je bila posadka evakuirana.