V intenzivi zmanjkalo elektrike, ročno predihavali hudo bolne

V intenzivnem oddelku v klinični bolnišnici Dubrava v Zagrebu je za nekaj časa zmanjkalo elektrike, zato so zdravstveni delavci paciente, priključene na respiratorje, pri življenju ohranjali ročno.Preberite tudi:Elektrike je po besedah predstavnika glavne bolnišnice za covid na Hrvaškem zmanjkalo zaradi izpada varovalke, prišlo naj bi do kratkega stika. Agregati pa se niso vklopili, ker je zmanjkalo elektrike samo v delu bolnišnice, agregati pa naj ne bi bili programirani za takšne primere. Če bi elektrike zmanjkalo v celotni bolnišnici, bi se menda vklopili. Respiratorji so za kratek čas nehali delovati, a so se zaposleni znašli, je zatrdil. Dodal je, da je ročno ventiliranje običajen postopek, saj je paciente treba včasih ročno ventilirati, ko se jih na primer zaradi kakšne preiskave odstraniti z respiratorjev, je pojasnil za 24sata. Zaradi izpada elektrike je pri elektropodjetju posredoval minister za zdravjeosebno.Portal 24sata sicer poroča še, da so dobili informacije o agregatih, ki da niso dovolj dobri, da bi napajali vso bolnišnico in njeno opremo. Okoli 30 let stari agregati naj bi delali le po okoli 10 sekund, nato pa naj bi se ustavili. Če bi torej zmanjkalo elektrike v celotni bolnišnici, bi z ročno ventilacijo lahko pri življenju ohranjali le manjši del pacientov, na respiratorjih pa je več kot 40 ljudi.