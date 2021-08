V Indoneziji gradijo kontroverzni Jurski park

...

Skrbem in opozorilom Unesca navkljub so indonezijske oblasti prižgale zeleno luč za gradnjo kontroverznega Jurskega parka na tamkajšnjem otoku Rinca, ki je dom zaščitenega komodoškega varana.Gradnja različnih turističnih objektov znotraj narodnega parka Komodo, ki je pod Unescovim okriljem, se je začela že lani in po družabnih omrežjih zanetila skrbi o vplivih, ki jih imajo takšni posegi na okolje, rdeči alarm pa se je prižgal tudi pri Unescu in naravovarstvenih organizacijah, da bi to lahko ogrozilo življenjski prostor in preživetje redkega komodoškega zmaja.Na konferenci svetovne dediščine pretekli mesec so predstavniki Unesca opozorili, da bi bila nova ocena vpliva načrtovanega projekta na okolje nujna, predvsem zaradi ribolova na črno in vpliva na naravno okolje varana, a je predstavnik z indonezijskega ministrstva za okolje zdaj dejal, da se bo projekt nadaljeval. »Dokazano je, da ne bo posledic.«Kakšne turistične objekte in atrakcije imajo v mislih, je zavito v skrivnost. A je projekt vseeno že lani dobil vzdevek Jurski park, ko so na plan pricurljale fotografije komodoškega varana pred velikanskim vozilom, kar je uporabnike družabnih omrežij nemudoma spomnilo na uspešnico o otoku, na katerem so se obiskovalci lahko sprehajali med nekdaj izumrlimi dinozavri. Podobno Rinca že zdaj mami trume turistov, ki se želijo sprehoditi med varani v divjini. »Prvovrstna turistična atrakcija,« je bilo vse, kar so indonezijske oblasti razkrile o načrtih.Skrbi, ki jih zna imeti projekt na okolje, so izrazili tudi na indonezijskem okoljskem forumu (WALHI), predstavnica te okoljevarstvene skupinepa je izpostavila, da zna projekt ne le vznemiriti varane, pač pa bi utegnil imeti posledice tudi na lokalno skupnost. »Vlado pozivamo, da razvija turizem, ki temelji na ljudeh. Ljudje živijo tu!«