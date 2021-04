V Indiji ne vedo, kam s trupli

Prenapolnjene bolnišnice

17

milijonov Indijcev se je že okužilo s covidom-19.

Množični sežigi v New Delhiju FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Indija se spopada z resnim vprašanjem: kam z vsemi mrtvimi? V zadnjih 24 urah so našteli 323.144 novih primerov – kar je sicer manj kot v ponedeljek, ko je s 352.991 pozitivnimi testi padel dnevni svetovni rekord okužb v posamezni državi –, umrlo pa je še 2771 ljudi, kar pomeni, da bo število mrtvih verjetno že danes preseglo 200.000. S covidom-19 se je doslej okužilo 17 milijonov Indijcev, pred njimi so le Američani.Bolnišnice so hudo preobremenjene: ljudje umirajo na hodnikih ali pa pred vhodom, medtem ko čakajo na zdravnika. Mednarodna pomoč sicer pospešeno prihaja v državo, a marsikje še vedno kritično primanjkuje kisika in opreme, kar je pripeljalo do skokovite rasti cen medicinske opreme. Vse to je v precejšnjem nasprotju s trditvami indijske vlade, češ da nihče ni ostal brez kisika. In to le nekaj mesecev zatem, ko je premierrazglasil zmago nad covidom-19 in Indijo označil za svetovno lekarno, globalno proizvajalko cepiva in zgled drugim državam v razvoju.Koronska kriza je vidna tudi na pokopališčih in krematorijih. V New Delhiju zmanjkuje prostora za grobove, nočno nebo pa po številnih prizadetih mestih osvetljujejo plameni odprtih sežigov pokojnikov. V Bopalu nekateri krematoriji izvedejo po 50 sežigov hkrati, a čakalne vrste so še vedno dolge. Visoko število mrtvih je krematorije prisililo, da preskočijo dolge hindujske rituale pri sežiganju pokojnikov. "Virus požira naše ljudi kot pošast," je za tiskovno agencijo Reuters izjavil, predstavnik bopalske sežigalnice Badbada Višram Gat. "Trupla sproti sežigamo, kakor da smo v vojni."Glavni pogrebnik na največjem muslimanskem pokopališču v New Delhiju, kjer so med pandemijo pokopali že tisoč ljudi, je novinarjem povedal, da zdaj prihaja precej več mrtvih kakor lani. "Bojim se, da nam bo kmalu zmanjkalo prostora."