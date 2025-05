V hudih poplavah umrlo več kot sto ljudi, med njimi veliko otrok, ki so spali (VIDEO)

V poplavah, ki so minulo noč prizadele vas na vzhodu Demokratične republike Kongo, je umrlo več kot sto ljudi, med njimi veliko otrok, ki so spali, so danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedali lokalni uradniki.

Poplave, ki jih je sprožilo močno deževje, so v noči s četrtka na petek zajele vas Kasaba v provinci Južni Kivu. Reka Kasaba je prestopila bregove, narasle vode pa so med drugim odnesle hiše ob tamkajšnjem jezeru.

V poplavah je bilo uničenih tudi okoli 150 hiš.

Takšne naravne nesreče so v DR Kongo pogoste, zlasti na obalah velikih jezer na vzhodu države, še navaja AFP.