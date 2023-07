V hudem požaru pri Šibeniku v težavah tudi slovenska družina

V četrtek je v bližini Šibenika izbruhnil požar, čigar dim je bilo mogoče videti od daleč. Kot je sporočil poveljnik gasilcev iz Šibenika Volimir Milošević, so bili na kraju dogajanja vsi razpoložljivi gasilci, zaprošena pa je bila tudi pomoč iz zraka.

S prizadetega območja so evakuirali tudi prebivalce. Kot je poročal HRT-ja je bila v nevarnosti tudi slovenska družina, ki so jo namestili v športno dvorano v Šibeniku. Tam so bile nastanjene tri družine - poleg slovenske, še dve iz Bosne in Hercegovine.

Štirje ljudje so bili lažje poškodovani.

Kot je včeraj dejal Milošević, so bili objekti v neposredni nevarnosti, elektrika je bila odklopljena, policija je na terenu regulirala promet, vse dovozne ceste pa so bile zaprte.

Požar pod nad zorom

Požar se je ob oslabitvi vetra že umiril.

»Zjutraj je bilo stanje veliko boljše. Požar še ni pogašen, je pa pod nadzorom,« je potrdil županijski gasilski poveljnik Darko Dukić Dukić. Del Jadranske magistrale v bližini območja požara je sedaj ponovno odprt za promet, prav tako je bila znova vzpostavljena oskrba z elektriko.

Poškodovanih sedem hiš

Po prvih ocenah je požar doslej zajel okoli 600 hektarjev površine. Poškodovanih je bilo sedem hiš, štiri strehe, tri fasade in sedem avtomobilov

Letošnje poletje je sicer precej bolj prizanesljivo do požarov, kot je bilo lansko, ko smo bili priča ekstremni suši. A omenjeni požar je opozorilo, da nas tudi letos lahko doletijo.