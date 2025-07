V grobnici na Korčuli našli okostja več kot sto otrok (FOTO)

Ko so hrvaški arheologi na otoku Korčula naleteli na grobnico, v kateri je pokopanih več kot 100 otrok, mlajših od treh let, so bili nad najdbo navdušeni in hkrati zbegani. »Še vedno preiskujemo, zakaj,« priznavajo, da na nekatera vprašanja še zmeraj nimajo pravih odgovorov: »Morda je bil to poseben pogrebni običaj, obred določenih prepričanj,« pojasnjujejo svoja odkritja o nekropoli Kopila.

Edinstveno nekropolo nenavadne oblike je zgradila skupnost, ki je na tem območju živela v železni dobi.

V Arheološkem muzeju v Splitu gostuje razstava, ki so jo poimenovali Mesto mrtvih nad poljem življenja, ki pripoveduje zgodbo o pravi arheološki senzaciji – prazgodovinski nekropoli Kopila, ki so jo odkrili bolj ali manj po naključju. »Delavec je popravljal zanemarjen suhozid nad severno stranjo Blatnega polja. Med kamenjem in skalami so na plan pokukali koščki keramike – neobičajni, številni, skrivnostni, zagonetni. To je bila prva sled arheološkega najdišča, ki je pozneje postalo eno najpomembnejših odkritij prazgodovinske Korčule. Prav suhozid, nekoč meja med zemljišči in tudi temelj preživetja skupnosti, se je izkazal za varuha zgodovine. Njegova prisotnost v krajini pa ima danes tudi status nesnovne kulturne dediščine,« povzema razlago Jutarnji list.

Edinstveno nekropolo nenavadne oblike na zahodu Korčule nad Blatnim poljem je po zdajšnjih odkritjih zgradila skupnost, za katero strokovnjaki ocenjujejo, da je na tem območju živela v železni dobi. Raziskovanje Kopile razkriva družbo, ki ni bila izolirana, temveč globoko vpeta v trgovske, duhovne in kulturne tokove helenističnega sveta. Najdbe pričajo o razviti materialni kulturi, o povezavah z drugimi dalmatinskimi otroki ter z grško in italijansko obalo, o skupnosti, ki je ustvarjala, trgovala in gradila – dobesedno in simbolično – suhozide, ki še danes pričajo o inteligentnem odnosu do prostora, dela in krajine, navajajo v Arheološkem muzeju v Splitu.

Odkrita nekropola z natančno postavljenimi grobnicami v specifični razporeditvi v obliki satovja je znanstvenikom v raziskovanje prinesla povsem nov tip pogrebne arhitekture. Zaradi njihove neobičajne planimetrije in koncepta so v strokovni literaturi uvedli celo nov termin: grobnica tipa Kopile. Ob grobovih so našli keramične predmete grškega izvora, steklen in kovinski nakit, orožje in vsakdanje orodje. Vse to priča o bogatem življenju ilirske skupnosti, ki je na tem območju živela v zadnjih stoletjih pred našim štetjem ter se prilagajala grškim in rimskim vplivom.

Na Kopili pa so odkrili tudi pokopane otroke, od novorojenčkov do triletnih malčkov. Niti eno okostje ni pripadalo odraslemu. Skupno so jih našli več kot sto, skrbno položenih na isti prostor.

