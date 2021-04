V Grčiji ubit novinar

Pred svojim domom v Atenah je bil danes ubit novinar Jorgos Karaivaz, ki je poročal o kriminalu. Po navedbah policije sta novinarja, ki je delal za zasebno televizijsko postajo Star in bil lastnik novičarskega bloga bloko.gr, večkrat ustrelila dva moška na motorju. Grška vlada je obsodila napad. »Umor nas je vse pretresel. Oblasti že preiskujejo primer,« je sporočila tiskovna predstavnica vlade Aristotelija Peloni.



Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je umor novinarja označila za preziranja vredno in strahopetno dejanje. »Evropa se zavzema za svobodo. In svoboda tiska je morda najsvetejša od vseh. Novinarji morajo imeti možnost delati varno. V mislih sem z družino Jorgosa Karaivaza. Upam, da bodo zločinci kmalu privedeni pred roko pravice,« je zapisala na twitterju.

Odzvala se je tudi podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova. »Globoko sem šokirana ob poročilih, da je bil v Atenah ubit novinar Karaivaz. V mislih sem z njegovo družino in kolegi. Pravici je treba zadostiti in zagotoviti varnost novinarjem,« je zapisala na twitterju. Pretresenost ob umor novinarja je izrazil tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli. »Preiskava mora nujno razjasniti, ali je bil umor povezan z njegovim delom,« je pozval.



»Ustanovitelja in lastnika bloko.gr ni več med nami,« piše na Karaivazovem blogu. »Nekdo se je odločil, da ga bo utišal, da mu bo s kroglami preprečil pisanje zgodb.« V Grčiji so vandalizem in napadi na prostore medijev pogosti, umori novinarjev pa so redki.



Julija lani je poskus umora preživel lastnik tabloida Stefanos Hios, ki ga je pred njegovim domov v vrat in prsi ustrelil moški s kapuco. Preiskava še poteka.



Leta 2010 je bil pred svojim domom ubit preiskovalni novinar in bloger Sokratis Jolias. Mediji so takrat poročali, da je preiskoval zgodbo o korupciji. Odgovornost za umor je prevzela skrajna levičarska skupina, vendar primer ni bil nikoli razrešen.

