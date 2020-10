V Franciji več kot 30 tisoč okužb v 24 urah, uvedena policijska ura

V Franciji so v 24 urah prvič zabeležili več kot 30.000 dnevnih okužb z novim koronavirusom. Nov neslavni rekord v državi zdaj znaša 30.621 novih okužb v enem dnevu, so danes sporočile francoske zdravstvene oblasti.



Okoli 1.200 ljudi je moralo na novo v bolnišnice. Število smrti zaradi covida 19 je v Franciji od začetka pandemije naraslo na 33.125, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še sporočili iz Pariza.



Položaj v Franciji se slabša že nekaj tednov. Vlada je v sredo napovedala vnovično razglasitev izrednih razmer, kar bo začelo veljati v soboto. V več francoskih mestih, vključno s Parizom, bo od sobote od 21. do 6. ure zjutraj v veljavi prepoved izhodov – »policijska ura«. Prepovedane bodo tudi zasebne zabave. Upoštevanje omejitev bo v teh velikih mestih nadzorovalo okoli 12.000 policistov.